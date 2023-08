Xenofobia e fake news: 8 vezes que Antonia Fontenelle passou vergonha

Xenofobia

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a jornalista detonou a população piauiense por apoio o presidente Lula. "Falo mal do piauiense mesmo que vota no PT porque tá com a cabecinha de Bolsa Família, porque se não tivesse estaria aqui no lugar onde estou, disputando uma vaga na Câmara Federal pelo Rio de Janeiro, porque pelo Piauí não tem mais jeito, né?!". Vale lembrar que mesma nasceu em Brasília, mas foi adotada ainda bebê e criada no Piauí.