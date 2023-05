Desentendimentos antigos

Além disso, Cariúcha alfinetou Jojo sobre os problemas que enfrentaram no início do ano. "Viu aí, né? Que [ela disse] que vai tirar o que eu tenho e o que eu não tenho? [risos]. Gente, ela não vai na porta dos outros? Vem na minha linda! Eu acabo com tudo, hein? Eu acabo com tudo! Não estou de bobeira não! Sou de Nova Iguaçu! Estou aguardando o processo, não chegou nada para os meus advogados. Eu acabo com tudo! Vou chegar linda na audiência do fórum”, soltou.