Reprodução/Instagram Influenciadora compartilhou arte feita pelo tatuador Vizzi

Gkay repostou em seus Stories no Instagram uma tatuagem feita pelo tatuador Vizzi. Entretanto, a homenagem chocou os internautas, pois o profissional tentou reproduzir o rosto da influenciadora e dividiu opiniões. Muitos acharam que o desenho era uma versão "deformada" da influenciadora.



Mesmo eternizando a atriz na pele e sendo notado pela mesma, o tatuador recebeu críticas dos internautas. De acordo com alguns, o desenho não ficou parecido com Gkay. Já Gkay pareceu gostar da homenagem e repostou a foto publicada pelo artista. "Falta terminar, mas já to amando", escreveu Vizzi.

Ainda assim, no Twitter os comentários negativos estão em peso e muitos criticaram a estética da tatuagem. "Meu Deus, coitada da Gkay kkk Imagina alguém tatuar seu rosto todo deformado", escreveu um usuário. "Ta a cara da Boca Rosa", disse outro.

Com o assunto bombando, o artista aproveitou para pedir um convite para a Farofa, evento realizado pela apresentadora todos os anos. "Meu amor. Já posso ficar ansioso pela Farofa?", escreveu.

*Texto de Júlia Wasko

