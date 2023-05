A Grande Conquista: Natália Deodato derrota inimigos e é a mais votada

Natália Deodato já figura entre os participantes mais queridos pelo público de A Grande Conquista. Na noite deste domingo (14), ela conseguiu derrotar dois de seus maiores inimigos no jogo, o criminoso Igor da Silva Cavallo e o músico Montchaka, com quem teve diversos desentendimentos no reality show da Record. Além dela, veja quem também se salvou e segue na disputa por uma vaga na Mansão do programa: