Osmar Prado está fora dos planos da Globo para Guerreiros do Sol, a próxima novela do Globoplay.

O ator, que fez o maior sucesso na pele do Velho do Rio em Pantanal, não chegou a um acordo com a emissora para integrar o elenco na pele de um coronel, segundo a colunista Patrícia Kogut.

Agora, o veterano das telinhas tem vínculo com o canal por obra certa.

As gravações de Guerreiros do Sol começaram há menos de uma semana no Nordeste. O ator Thomás Aquino será o cangaceiro Josué, protagonista da trama. Ele fará par romântico com Rosa, personagem interpretada por Isadora Cruz.

No início da trama, a moça estará casada com o coronel vivido por José de Abreu, pai do personagem de Daniel de Oliveira, que, por sua vez, será marido de Alinne Moraes.

A novela contará com um time de peso no elenco: Nathalia Dill, Alexandre Nero, Irandhir Santos, Ítalo Martins, Vitor Sampaio e Rodrigo Lelis, e outros.

A trama, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, é uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita.