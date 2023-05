Divulgação A apresentadora Ana Clara discursa cntra racismo no episódio do Túnel do Amor dessa quinta (11)









A ex-BBB e apresentadora do reality de relacionamento do Multishow, Ana Clara, precisou intervir contra fala racista do participante Vinícius Teixeira no episódio dessa quinta (11), do Túnel do Amor. Na ocasião, o moço comentava sobre o envolvimento do amigo, Bruno Fraga, com Vick Ferraz, e se referiu ao caso de forma racista – o que indignou Pâmella, parceira da moça.





"Quando falaram que ele beijou a Vick, linda a mina dela, não é o perfil dele, preta. Caral**, beijou até preta! O moleque está realmente envolvido, se entregou real. Acho que todo mundo se conectou desde o começo", disse o moço. As palavras prontamente incomodaram Pâmella – também mulher preta – que saiu do ambiente e não conseguiu conter as lágrimas.

Frente ao caso, o programa exibiu um posicionamento da produção feito pela apresentadora Ana Clara. A jornalista foi ao encontro dos participantes e condenou a atitude criminosa do rapaz, chamando a atenção para futuras falas preconceituosas e de caráter discriminatório.

"Tem um assunto que tem repercutido muito aqui entre vocês, têm afetado cada um de vocês de maneiras diferentes e mexendo em feridas muito individuais. Então não tem como a gente não falar sobre isso hoje. Eu tenho certeza que vocês estão vivendo aqui dentro uma experiência única e tem questões que a gente não pode ignorar na vida, nem aqui dentro do experimento e nem em um lugar nenhum", disse.

E prosseguiu: "Quando falamos de respeito, parece muito óbvio, que tem que existir. Mas especialmente em um elenco tão diverso quanto o que temos aqui, esse discurso não pode ser vazio. Esse papo de 'meu gosto é assim' faz muita gente pensar como é que são criados os tipos. Será que a gente nasce e olha para um tipo de pessoa com uma cor de pele, tipo de cabelo e corpo, e fala 'meu tipo'. Ou será que vamos construindo isso ao longo da vida, com aquilo que vemos na TV, papéis de destaque em revistas, redes sociais", propôs.

A apresentadora ressaltou que a produção está "atenta à complexidade do assunto que vivemos e especialmente ao limite do que é tolerável. A situação que vocês viveram aqui deve fazer a gente pensar se, realmente, temos um gosto e preferência ou se somos cheios de preconceito, racismo, gordofobia, que nos impedem de ver beleza, de se apaixonar e amar mais tipos diferentes de pessoas", pontuou.

"Essa revisão de atitude precisa ser feita por todo mundo, porque muito provavelmente a forma como fazemos as escolhas aqui dentro do programa reflete em como fazemos lá fora, na vida", complementou.



Confira a ocasião e o discurso na íntegra:

A gente sempre mostra as tretas, festas e matches. Hoje no #TúnelDoAmor o papo é sério. Assista! pic.twitter.com/soKBeOPYPH — Multishow (@multishow) May 12, 2023





Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho