Carreira

Amaury Lorenzo começou sua carreira aos 8 anos, quando ingressou na dança e posteriormente se formou na Royal Academy Dance Brasil. Já aos 12 anos, se encontrou no teatro e estreou nos palcos pela primeira vez com a peça Aurora da Minha Vida. Posteriormente, o ator se formou em Artes Cênicas e esteve em mais de 30 espetáculos em cartaz no Rio de Janeiro. Além disso, atualmente é professor de uma escola de teatro no Rio, diretor de cinema e já atuou em outras produções da Globo e Record.