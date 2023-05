Reprodução Giuliana Morrone decobre que foi vítima de golpe por 10 anos









Giuliana Morrone destinou dinheiro por dez anos a uma corretora de seguros de carro que nunca existiu. "Ela mandava boletos falsos, como se fossem da seguradora", relatou na publicação, que posteriormente apagou, nas redes sociais. A ex-jornalista da Globo contou que a "profissional" foi recomendada pelo primo e, por ser considerada eficiente por conhecidos, que também desconheciam a prática criminosa, nunca desconfiou de nada.





A golpista sempre orientava que Giuliana não perdesse tempo no aplicativo ou telefone da seguradora. "Em qualquer emergência, bastava mandar mensagem para ela, que resolvia tudo", e disse. "Durante anos, ninguém precisou de seguro para algo mais grave, como furto ou acidente. Até que um dia, bateram no carro de uma prima e ela descobriu que nunca teve seguro", revelou.

A comunicadora disse que estava tão satisfeita com a 'Senhora Eficiência' – como nomeu a agilidade da golpista – que passou a indicá-la para os familiares em Brasília. "De boca em boca, ela passou a providenciar seguros de carros de toda a família", contou.

E explicou que, depois que seu pneu furou, ela lembrou de agradecer a indicação do primo. E foi então que ele, imediatamente, a alertou:

"Você não ficou sabendo? Durante anos, os clientes da 'Senhora Eficiência' foram vítimas de golpe. 'Senhora Eficiência' tinha um esquema de motoboys que resolviam pequenos incidentes, como bateria descarregada e pneu furado", e disse: "A notícia foi se espalhando aos poucos, chegou hoje a mim. Cobrei agora da Senhora Eficiência a apólice de seguros e ela me bloqueou", relatou

A jornalista ainda fez um alerta para seus seguidores, contestando a frase popular "o golpe tá aí, cai quem quer". "[Eu] Não queria. Caí", finalizou Giuliana.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho