Vai na Fé: Resumo dos capítulos de 9 a 13 de maio

Sexta-feira, 12 de maio

Ben questiona Lumiar sobre o motivo da repetição do teste. Clara conversa com Helena sobre o beijo das duas. Theo comemora a refação do exame de DNA. Érika pede para Ivy filmar Sol e Lui juntos. Ben se aconselha com Mãe Ana. Anthony avisa a Vitinho que Érika publicará sobre a cláusula do contrato de Sol. Jenifer ajuda Hugo em um trabalho. Kate vê Hugo e Jenifer juntos e decide convidar os dois para sair com ela e Rafa. Sol descobre que terá que fazer um novo exame de DNA e se desespera. Lui implora que Érika não poste seu vídeo com Sol. Clara muda o visual. Sol faz confidência para Ben sobre Lui. Rafa consola Jenifer. Lumiar segue o conselho de Ben e pede para Theo desistir de fazer o exame de DNA. Ben, Jenifer e Sol esperam Theo no laboratório.