Terra e Paixão: Resumo dos capítulos de 9 a 13 de maio

Sábado, 13 de maio

Daniel percebe que Aline pensa que foi ele quem lhe enviou as sementes. Daniel repara que a água do terreno de Aline é transparente, em comparação com a água barrenta das terras de Antônio. Ruan conta a Antônio que escutou Aline dizer a Jonatas que precisará pedir empréstimo. Andrade tenta chantagear Anely. Luigi se hospeda na pousada de Andrade e Lucinda. Daniel revela a Antônio que Ademir comprou as sementes para Aline. Cândida aconselha Caio a revelar a Aline o seu amor pela moça. Cândida conta a Caio um segredo da família do rapaz. Antônio orienta Franco a conceder o empréstimo para Aline, pedindo como garantia as terras dela. Lucinda nota o tratamento irônico de Andrade com Anely. Aline aceita fazer o empréstimo dando as terras como garantia ao banco. Jonatas interrompe a conversa entre Aline e Daniel.