A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 9 a 12 de maio

Quarta-feira, 10 de maio

Vera fala para Bernardo que não tinha ninguém na casa do Alex, ela fica preocupada ao lembrar de situação similar no passado. Vitor anuncia que os vencedores de melhores fantasias são Lívia e Alex; Téo não suporta o fato. Vera e Bernardo brigam com Romeu por mentir. Amanda e Mari ficam preocupadas com a obra que está sendo construída na frente do Armazém Vila das Flores e espiam de perto para saber o que é o novo comércio; Vitor nota essa cena e cutuca as moças. Mari recebe do correio a revista com a foto de Vera na capa e joga no lixo. Fausto pede à Vera emprego para a filha dele, a Pórcia. Alex diz para Romeu que Rosalina gosta dele e pede para esquecer a menina misteriosa do baile. Romeu vai até o Lado Vila em busca de Juli. Julieta repara na revista com a reportagem da Vera no lixo e questiona a mãe. Fausto conta para Leandro que Romeu foi à festa de Hélio. Dimitri recebe um recado do Pedalzera para um encontro e vai até o endereço. Julieta procura Romeu no Lado Torre. Romeu descobre o endereço de Juli e vai até o local com flores. Téo desabafa com o padrasto, Enzo, sobre a paquera com Lívia. Ian perde o manual de escoteiro e quando encontra percebe que está danificado; Leon, o leão da sua imaginação, aparece para tranquilizá-lo. Andando de skate no Lado Torre, Julieta é atropelada por Vera. Romeu vai até a residência de Juli, se depara com Hélio e descobre que a menina é neta do rival do seu avô. Vera tenta cuidar de Julieta e não sabe que ela é filha de Mariana; Julieta tenta se esquivar de Vera, já que a garota conhece a história da adversária da sua mãe. Pedalzera solta um cachorro para correr atrás de Dimitri. Hélio e Clara insistem para Romeu entrar na casa e tomar café; ele fica apreensivo.