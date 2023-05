Relacionamento abusivo

Quando tinha 19 anos, Palmirinha aceitou se casar após um ano e meio de namoro. Ela queria sair da casa de sua mãe. Casada com um homem alcoólatra, a cozinheira já declarou que seu ex-marido tinha várias amantes, mas que não queria se separar dele para não prejudicar o casamento das suas filhas. Palmirinha também admitiu que trabalhava com os olhos roxos, boca machucada, mas contava para as colegas que tinha caído e batido no canto da mesa.