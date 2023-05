Karina

Com a ajuda de sua família e amigos, Karina (Danielle Olímpia) consegue superar o trauma e aparece com um novo namorado de mãos dadas, deixando Joel (Nando Cunha) chateado com a situação. Mesmo tranquila com a prisão do bandido, Karina sofre ao ver o rosto do mesmo na televisão. Após seis meses, ela desfila alegre ao da filha de e Brisa (Danielle Olímpia) e Oto (Romulo Estrela).