Adolescente ou adulta?

A idade de Chiara (Jade Picon) também é um mistério. No início da novela, ela apareceu dirigindo seu conversível pelo Rio de Janeiro, mas contratou o professor Monteiro (Aílton Graça) para lhe dar aulas de reforço de História, sendo que a dondoca NUNCA apareceu dentro de uma sala de aula, seja no Ensino Médio ou no Superior. Além disso, tem o fato dela ser uma "influenciadora digital", que só fazia lives se maquiando no início da novela, mas que do nada simplesmente abandonou seus "seguimores" sem a menor justificativa e parou de fazer seus trabalhos digitais.