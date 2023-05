Reprodução/Globo Repórter foi surpreendida com um garoto mostrando o bumbum durante uma reportagem ao vivo

Na última segunda-feira (1º), em uma transmissão ao vivo no MGTV 2° edição, a repórter Paula Alves, da Inter TV, afiliada mineira da Globo, foi surpreendida quando um grupo de adolescentes que passou no local em que ela transmitia suas informações ao noticiário local e um dos rapazes abaixou as calças para mostrar as nádegas.



Enquanto passava informações sobre a volta do feriado do Dia do Trabalho e explicava a situação das estradas em Montes Claros, município de Minas Gerais, um grupo de adolescentes passou ao fundo.

No momento, dois garotos passaram próximo da repórter e um deles, usando uma camiseta de time de futebol, abaixou a bermuda e mostrou o bumbum ao vivo na rede local.

Já a jornalista manteve sua concentração no assunto abordado na transmissão e não se abalou com a situação contrangedora. Ainda assim, pouco tempo depois outra pessoa passou atrás de Paula, fez pose e mandou beijos para a câmera.



No Globoplay, plataforma de streaming da emissora, a exibição do bumbum foi cortada e substituída por imagens que focam nos carros da estrada relatados pela repórter. Abaixo, você consegue ver um frame extraído do momento constrangedor:

Reprodução/Globo Paula Alves é surpreendida por jovem durante reportagem





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko