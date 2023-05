Reprodução/Instagram Ex de Jojo Todynho não estará em novo reality da Record

Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza, aproveitou e pegou carona no boom da divulgação do novo reality show da Record, A Grande Conquista. O influencer divulgou em suas redes sociais que faria um anúncio no dia 2 de maio e muitos seguidores acreditaram que ele estaria no reality show, mas ele na verdade não está, e a coluna vai te contar agora o motivo de tanto suspense.

Lucas decidiu investir no mercado de suplementação esportiva e nessa semana lançará sua linha de whey protein e outros suplementos para pessoas com foco em malhação e academia.

Com isso, após a divulgação do novo reality e aparecer em diversas listas de supostos convocados para o programa, Lucas utilizou suas redes sociais para avisar aos seguidores que faria um anúncio nesta terça-feira (2).

Isso fez com que os telespectadores acreditassem que o mesmo anunciaria sua participação no confinamento, mas na verdade é uma divulgação de sua nova linha de produtos.

Entenda a dinâmica de A Grande Conquista



Apresentado por Mariana Rios, o reality show da Record terá o elenco dividido entre dois núcleos: a Mansão e Vila. Em um primeiro momento, 16 famosos serão apresentados ao público antes da estreia do programa e disputarão por 10 vagas no primeiro ambiente. Os mais votados no site oficial entrarão no local.

Os perdedores, então, serão confinados na Vila com mais 64 competidores escolhidos pelas fichas de inscrição. Mas, neste grupo, mais dez pessoas poderão entrar na Mansão. Por fim, a casa luxuosa terá 20 participantes e eles batalharão entre si pelo prêmio final de R$ 1 milhão.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko