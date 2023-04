Terça-feira, 2 de maio

heo tenta cancelar o show com a banda para convencer Lumiar. Clara se desculpa com Helena por tê-la beijado. Wilma é convidada para fazer uma participação em uma novela. Clara convida Helena para almoçar. Lui prepara uma tarde de relaxamento para Sol. Paula vê Helena com Clara e tira satisfação. Guiga e Yuri se beijam, Vicente e Aline filmam. Ben se surpreende com a revelação que Simone faz sobre Lumiar. Paula comenta com Simas que sente saudades do Rio de Janeiro. Simone questiona Lumiar sobre a possibilidade de ela reatar o casamento com Ben. Sol estranha o figurino enviado pelo contratante do novo show. Theo pega a planta da casa de show. Ben e Lumiar se beijam.