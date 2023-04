Travessia: Resumo dos capítulos de 1º de a 6 de maio

Segunda-feira, 1º de maio

Oto diz a Brisa que conversará com Bia. Guerra se recusa a falar de Débora para Chiara. Cidália avisa a Guerra que a prisão de Moretti foi mantida. Ari comenta com Gil sobre sua intenção em descobrir se Guerra teve algum envolvimento com a morte de Débora. Joel apoia Karina. Guida tenta reatar com Guerra. Ari fica sabendo por Dante que Cidália e Guerra tentaram impedir que Sara obtivesse informações de Débora nos arquivos do hospital. Karina se emociona com o apoio que recebe dos colegas da escola. Caíque apresenta sua noiva Luana para Cotinha, dizendo que ela é assexual como ele. Bia escuta a conversa de Brisa com Sara sobre as previsões da cigana.