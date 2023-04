Amor Perfeito: Resumo dos capítulos de 1º a 6 de maio

Quarta-feira, 3 de maio

Gaspar se surpreende com a manchete da Gazeta. Neiva se preocupa com Marê. Júlio e Verônica ficam indignados com a matéria contra Marê. Orlando se enfurece ao ver o jornal e acaba preso depois de confrontar Turíbio. Marê se surpreende ao saber que sua vaga na Companhia Ferroviária foi recusada. Albuquerque é hostil com Orlando. Popó avisa a Júlio da prisão do médico. Gilda comenta com Ítalo que pretende acabar com as parcerias que Marê conseguiu para o Hotel. Marê vê a manchete da Gazeta e fica arrasada. Lívia conta para Marê sobre a prisão de Orlando. Gilda instrui Turíbio a mentir em seu depoimento. Marê e Marcelino tentam animar Orlando. Ione decide ir à delegacia, depois de falar com Gilda. Gilda paga a fiança de Orlando.