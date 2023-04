Tony Ramos e Gloria Pires formam par romântico pela 5ª vez; relembre

Se Eu Fosse Você (2006 e 2009)

Sucesso no cinema, a comédia conta a história de Cláudio (Tony Ramos), publicitário bem sucedido que é casado com Helena (Gloria Pires), uma professora de música que cuida de um coral infantil. Acostumados com a rotina, hora ou outra o casal protagoniza discussões, que contribuem para trazer um tom cômico à narrativa. A franquia teve dois filmes, e contou com os atores no papel do casal em ambos.