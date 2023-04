5 erros de escalação de elenco que fizeram Travessia ser uma vergonha

Vicente Alvite

Exigir boas atuações de crianças é um tanto quanto desafiador, mas normalmente os atores mirins conseguem cativar o público com a emoção e até mesmo o apelo infantil. Mas Vicente Alvite, intérprete do menino "Tonho", filho de Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede), não consegue expressar nenhuma emoção. Ele tem um olhar perdido em cena, seu texto consiste em pedir presentes ou dizer que fará desenhos, e nem mesmo o fato de não ter contato com sua mãe biológica o deixa minimamente emocionado. As cenas do jovem ator são constrangedoras.