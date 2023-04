Truce mentiras

Larissa ficou apenas quatro dias fora do BBB 23, e logo foi confinada novamente para a dinâmica da repescagem. Mas a sister não teve tempo de ver as coisas de fato como ocorreram do lado de fora e voltou para o reality carregada de informações equivocadas, fornecidas por sua família e assessoria, que não lhe contaram exatamente como as coisas ocorreram no período em que esteve confinada. Em sua cabeça, por exemplo, o Brasil amou o casal que ela fez com Fred Boco Roso -- e bem sabemos que isso não procede.