Saiba quem é MC Biel XCamoso, funkeiro morto aos 24 anos

MC Biel Xcamoso, um dos principais nomes do ritmo brega funk no Brasil, morreu na madruga desta segunda-feira (10) após sofrer um acidente de carro na cidade de Recife em Pernambuco. Pessoas próximas relataram que o artista havia ingerido álcool em excesso, e que estava embriagado no momento em que dirigia.