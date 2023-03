Sempre em alta

No mesmo episódio, durante a chamada com Priscilla Alcântara, finalizada por falta de bateria, o Galo disse: "Lança a braba, Priscilla, qual é aquela jogada imbatível para quem quer... Game over, quem acredita sempre alcança. É por isso que eu tô sempre no topo". Curiosamente, Xamã conquistou as paradas musicais de diversos países com Malvadão 3: ficou em 38º lugar do ranking global do Spotify, em 1º lugar no Brasil e em Portugal, em 12º no Japão, em 8º no Paraguai...