Amigo não perdoa

O primeiro que negou o convite feito pelo filho de Elizabeth foi Elton John. O cantor alegou falta de tempo em sua agenda devido a uma turnê que fará na Europa, além de outros compromissos. Entretanto, há rumores de que o astro se recusa a cantar na coroação por causa de sua amizade com a princesa, já falecida, Diana (1961-1997), que sofria com a infidelidade do atual Rei (na época príncipe) com a sua atual esposa, Camila.