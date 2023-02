5 motivos para eliminar Gustavo e manter Fred Nicácio no BBB 23

Sombra da Key

Gustavo e Key formaram um casal logo que chegaram no BBB 23, porém, as coisas para eles não andam muito boas. Além de todas as cenas e falas impróprias para menores, Cowboy usa a namorada como escudo em todas as situações. Ele deixa que a jogadora de vôlei seja o alvo de brigas e posicionamentos mesmo quando expõem as próprias opiniões, o que faz com que ela seja sua muralha no jogo.