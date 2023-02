O eliminado veste rosa

Em algumas edições do Big Brother Brasil o amuleto de azar foi a roupa rosa. Todos os participantes que estavam no paredão e no dia da eliminação estavam com alguma peça rosa, eram eliminados. No BBB 22, tivemos Bárbara Heck, Brunna Gonçalves, Vyni Fernandes e Lucas Bissoli usando a roupa rosa no dia em que foram eliminados. No BBB21, foram Gil do Vigor e Carla Diaz. No BBB 20, tivemos Bianca Andrade e Marcela Gowan.