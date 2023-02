Defender macho escroto

Bruna Griphao voltou a falar com Cristian, deixando vários internautas revoltados com a situação. A sister decidiu perdoar o brother depois de ser enganada no jogo e chamá-lo de "psicopata". O rapaz, que foi crucificado no último Jogo da Discórdia, expôs a atriz e Paula, eliminada na noite de terça-feira (14), e contou para seu grupo todas as informações que as duas falavam para ele. Cristian ainda tentou se defender mas não ajudou em nada a reputação dele dentro e fora da casa.