Não apenas no BBB 23

Logo após sua eliminação do reality, Tina foi ao programa da Ana Maria Braga e as coisas não saíram conforme o planejado. Durante a entrevista, a apresentadora ressaltou que a modelo era de Angola e pediu para a produção colocar algumas imagens do país; porém, as cenas mostradas eram de guerras, massacres, situações de pobreza e fome. A escolha das imagens fez com que muitos telespectadores ficarem incomodados e surpresos, pois a produção teria optado por mostrar apenas a parte ruim do país e as praias, centros comerciais, paisagens naturais e cultura ficassem de fora.