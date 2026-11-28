Reprodução/Internet Apagão em Manaus derrubou a audiência das emissoras de televisão;

Manaus ficou às escuras em plena tarde na última quinta-feira (26). Uma falha no serviço de fornecimento de energia elétrica da concessionária Âmbar deixou quase toda a capital amazonense sem luz das 15h33 às 17h16, horário em que o problema começou a ser solucionado para parte da população -- apenas após as 21h21 não haviam mais falhas reportadas pelos consumidores. Neste meio tempo, novelas da Globo e do SBT conheceram algo raro: o traço de audiência.

A coluna teve acesso, com exclusividade, aos índices consolidados de audiência da capital do Amazonas. No último minuto antes do apagão, às 15h32, 42,2% dos televisores de Manaus estavam ligados. Naquele momento, os streamings eram líderes de audiência, com 18 pontos, seguidos por 10 pontos da Globo, que exibia a Sessão da Tarde, 3 da Record, 2 do SBT e 1 ponto da Band.

Quais programas zeraram a audiência durante o apagão em Manaus?

Depois das 15h33, o percentual de televisores ligados em Manaus entrou em uma espiral de queda abrupta: o SBT e a Record chegaram ao traço de audiência (0,00 ponto) às 15h37. A Band continuou pontuando até 15h44, conquistando a liderança de audiência entre as TVs abertas às 15h42, 15h43 e 15h44, com 0,6, ante 0,4 da Globo.

A Rede Amazônica, afiliada da Globo na região, e as plataformas de streaming pontuaram pela última vez às 15h45, zerando logo depois. A partir das 15h46, nenhum televisor estava ligado na capital do Amazonas, segundo os dados do Ibope. Isso seguiu até às 16h25, minuto em que a Globo teve 0,41 ponto e 100% de share com a exibição de A Dona do Pedaço -- nenhuma outra emissora ou serviço de vídeo sob demanda pontuou.

Três minutos depois, assumiram a liderança as plataformas de streaming, também com 0,41 ponto, levando o Vale a Pena Ver de Novo para o traço de audiência. Todos os canais, com exceção dos serviços de vídeo sob demanda, continuaram com traço absoluto até 16h45. Neste momento, a Globo voltou a pontuar, com 0,32 ponto.

A Record deu sinal de vida às 17h03, com 0,80 ponto. 9 minutos depois, foi a vez da Band voltar a ter televisores ligados, pontuando 0,41. O SBT só retomou algum público às 17h16, também com 0,41 ponto.

O apagão deixou programas com traço de audiência nas três principais emissoras: a reapresentação de A Dona do Pedaço, a edição paulistana do Cidade Alerta e a novela O Que a Vida Me Roubou tiveram média de 0,0 ponto. A Band, por não ter nenhum programa integralmente exibido no ápice da falha de energia, teve sorte: a versão nacional do Brasil Urgente, das 15h às 16h30, pontuou 0,58, enquanto a versão regional (das 16h30 às 17h50) anotou 0,29 ponto de média.