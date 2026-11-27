Reprodução/Internet Boni revela que falha técnica fez Globo começar a exibir capítulos de novelas aos sábados

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, revelou que a exibição de novelas aos sábados na Globo surgiu como consequência de uma falha técnica durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-vice-presidente de Operações da emissora contou que precisou antecipar um capítulo previsto para segunda-feira após enfrentar uma série de problemas nas transmissões ao vivo.

Segundo o executivo, arealizava a cobertura simultânea de quatro eventos carnavalescos: um concurso de fantasias, os desfiles das escolas de samba e dois bailes de Carnaval do Rio de Janeiro. Uma das festas acontecia no Copacabana Palace, e a outra, no bairro de Botafogo. Uma forte chuva, acompanhada de raios, comprometeu parte da operação montada pela emissora para aquela noite.

A tempestade provocou a perda do sinal do concurso de fantasias e do baile do Copacabana Palace. Como as escolas de samba ainda não haviam entrado na avenida por causa das condições climáticas, Boni decidiu transmitir a festa em Botafogo. O executivo, entretanto, precisou interromper a exibição do evento depois que uma dançarina começou a fazer gestos que ele considerou inapropriados para a televisão.

Sem condições de manter as transmissões previstas, o então executivo da Globo pediu que a equipe recuperasse o capítulo da novela que iria ao ar na segunda-feira. A intenção era preencher o espaço na programação até que os problemas técnicos fossem resolvidos.

Boni explica demora na escolha das músicas das novelas

De acordo com Boni, a solução improvisada teve uma resposta positiva do público e motivou uma mudança definitiva na grade da emissora. "No último ato, inteiramente desesperado, eu mandei rodar o capítulo da novela de segunda-feira. Era um sábado. Pela primeira vez, uma novela entrou no sábado e nunca mais saiu. Foi um sucesso incrível", explicou.

Em outra publicação nas redes sociais, Boni revelou por que as músicas das aberturas das novelas da Globo só eram definidas na véspera da estreia. O executivo assumiu a responsabilidade pelo costume e explicou que buscava uma canção que funcionasse com o trabalho visual. Embora diversas pessoas participassem do processo de seleção das faixas, cabia ao então dirigente dar a palavra final.

“O motivo das músicas das novelas serem definidas no último dia era um só: um sujeito chatinho que tinha lá na Globo”, brincou o executivo na legenda. Segundo ele, a quantidade de músicas disponíveis dificultava a decisão, mesmo quando os capítulos já estavam concluídos. A equipe buscava uma composição capaz de causar impacto no público desde o início da exibição das tramas.

“Olha, as novelas naquele tempo ficavam prontas 20 dias antes de irem para o ar, porque assim que a censura federal exigia. Não pensem que faltavam opções, pelo contrário, muitas e muitas músicas, o que dificultava a escolha”, explicou.