Reprodução/Internet TV Tem demitiu o jornalista Lucio Ramos

Lucio Ramos foi demitido da TV Tem, afiliada da Globo em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O jornalista comandava o Tem Notícias 2ª Edição e acumulava décadas de atuação no telejornalismo. Patrícia Ribeiro, mulher do apresentador, confirmou o desligamento por meio de uma publicação nas redes sociais e agradeceu as mensagens de apoio recebidas pela família.

Desde a década de 1990, o profissional trabalhou em diferentes afiliadas dano interior de São Paulo, onde comandou telejornais. Também atuou como repórter na sede da emissora na capital paulista e teve passagens pela Record e pelo SBT. A saída de Lucio Ramos ocorre em um período de cortes de profissionais do jornalismo em redes nacionais de televisão e emissoras regionais.

Cortes atingem todo o país

Patrícia Ribeiro confirmou a saída do marido e comentou a repercussão da notícia entre os seguidores da família. "Olá, povo! Sim, é verdade que meu marido, Lucio Ramos, foi desligado da TV Tem. São inúmeras as mensagens de carinho que temos recebido online e offline, e agradecemos por todas. A vida é cíclica, por isso vamos em frente", disse.

Recentemente, outra afiliada da Globo fez cortes. Jackson Abrão, de 80 anos, foi demitido do Grupo Jaime Câmara depois de mais de seis décadas de trabalho. A decisão partiu da direção do Grupo Zahran, que adquiriu recentemente a empresa responsável pela TV Anhanguera, afiliada da emissora, e por jornais de Goiás e do Tocantins.

O jornalista era o profissional mais antigo do conglomerado. Sua saída ocorre durante uma reorganização administrativa que também atingiu editores dos jornais O Popular e Daqui. A nova administração avaliou que Jackson Abrão não se encaixava nos projetos de renovação previstos para os veículos de comunicação.

Também há informações sobre medidas de contenção de despesas, embora não tenham sido apresentados detalhes sobre o impacto financeiro dos desligamentos. A demissão encerra uma relação profissional iniciada quando o jornalista ainda era adolescente. Durante esse período, ele trabalhou no rádio, apresentou um telejornal e comandou entrevistas na internet.

O Grupo Zahran assumiu o controle do Grupo Jaime Câmara, que reúne operações de comunicação em Goiás e no Tocantins. Entre os veículos estão a TV Anhanguera, os jornais O Popular, Daqui e Jornal do Tocantins, além de emissoras de rádio. O novo proprietário, responsável pela criação da Rede Anhanguera, iniciou mudanças na estrutura editorial.