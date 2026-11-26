Reprodução/Internet Rodrigo Bocardi contrata jornalista que pediu emprego ao vivo









Rodrigo Bocardi se surpreendeu com um telespectador durante a edição desta quarta-feira (24) do jornal Meia Boca. O jornalista recebeu a visita de Gustavo, que se aproximou da sede do BocaTV, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, e revelou seu sonho de trabalhar no canal. Impressionado com a voz do profissional que o abordou ao vivo, o apresentador realizou um teste durante o programa e o encaminhou ao setor de recursos humanos da operação.

O telespectador iniciou a conversa com elogios à estrutura do canal e questionou o âncora sobre a possibilidade de realizar sonhos. "Bocardi, eu queria te fazer uma pergunta muito simples, que é: o senhor acha que as pessoas conseguem realizar os seus sonhos?", perguntou o homem. O fundador do BocaTV respondeu de forma positiva e deu espaço para que Gustavo explicasse o motivo de sua visita à sede.

"Mas eu queria falar o meu sonho, Bocardi. O meu sonho como jornalista, afinal, eu sou jornalista, locutor, apresentador e professor de Karatê. O meu sonho é ser um jornalista do BocaTV", declarou. O profissional acrescentou que tinha interesse em trabalhar na operação desde que soube da existência do projeto e decidiu procurar o comunicador pessoalmente.

Rodrigo Bocardi efetivou contratação de jornalista

Ao ouvir Gustavo, Rodrigo Bocardi recordou uma conversa recente que teve na empresa sobre a necessidade de encontrar um profissional para trabalhos de voz. "Que legal, cara. Só com essa voz aí, você sabe que ontem mesmo a gente estava aqui, precisando de uma pessoa que... Eu falei, pô, fizeram minha voz por IA, numa peça publicitária e tal. Eu falei: cara, não dá para fazer a minha voz por IA", brincou o apresentador durante o programa.

Após realizar um teste com o candidato na Avenida Brigadeiro Faria Lima, o âncora pediu que ele entrasse na sede do canal para conversar com os responsáveis pelas contratações. "E olha só... só pela iniciativa já tá valendo, hein? Seja muito bem-vindo. Vamos ver o que a gente encontra aqui pra você, vamos ver se tem uma vaga", disse o apresentador. Rodrigo Bocardi, segundo apurou a reportagem da coluna, realmente contratou o jornalista.