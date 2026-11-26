Reprodução/Internet Garota do Momento perde Emmy para remake de Avenida Brasil

Garota do Momento (2024), novela da Globo protagonizada por Duda Santos e Pedro Novaes, perdeu o Emmy Internacional de melhor telenovela para Leyla: Sombras do Passado (2024), versão turca de Avenida Brasil (2012). A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira (23), em Nova York, nos Estados Unidos. Parte do elenco e da equipe da produção brasileira compareceu à premiação, que terminou sem vitórias.

Além da vencedora, Garota do Momento disputava o troféu com a segunda temporada da espanhola Valle Selvaje (2024) e outra produção turca, Uzak Sehir (2024). Disponível no Globoplay,foi exibida na Turquia entre setembro de 2024 e junho de 2025, com 40 episódios.

Assim como Avenida Brasil, a adaptação acompanha a história de uma jovem que busca vingança contra a madrasta após sofrer uma série de injustiças durante a infância. Cemre Baysel e Gonca Vuslateri interpretam as protagonistas da versão turca.

Detalhes da trama turca

Na trama, a vida da jovem Leyla desmorona quando seu pai, Hilmi, se casa com Nur, a bela jovem que outrora cuidou de sua falecida mãe. Cego de amor, Hilmi não consegue ver o tormento que a nova madrasta de Leyla lhe inflige, transformando sua casa em um pesadelo.

Tragicamente, Hilmi percebe tarde demais que Nur não é quem aparenta ser e paga por seu erro com a própria vida. Sem teto e sozinha, Leyla jura vingança contra a mulher que destruiu sua família e roubou sua vida.

Anos depois, Leyla retorna com a nova identidade de Ela, uma talentosa chef contratada por Nur, que agora vive no luxo com seu novo parceiro, o ex-astro do futebol Tufo. Mas as coisas se complicam quando Cino, o amor de infância de Leyla, reaparece em sua vida como Civan, filho adotivo de Nur.

À medida que a sede de vingança de Leyla colide com seus sentimentos renovados por Civan, segredos de família há muito tempo enterrados vêm à tona, forçando todos a confrontar o seu passado. Além de Garota do Momento, outras produções jornalísticas da Globo representaram o Brasil na edição deste ano do Emmy Internacional.

O Profissão Repórter, duas reportagens do Fantástico e o documentário Terceirão, exibido pelo Jornal Nacional, estavam entre os indicados à premiação. Nenhum dos trabalhos brasileiros conquistou um troféu na cerimônia.