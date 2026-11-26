Reprodução/Internet Globo negocia programa de auditório com Ana Castela

A Globo iniciou conversas com a equipe de Ana Castela para desenvolver novos projetos com a cantora em 2027. Após a participação da sertaneja em Coração Acelerado, a empresa pretende testar suas habilidades como apresentadora em atrações especiais. A possibilidade de colocá-la no comando de um programa de auditório está entre os planos discutidos pela emissora.

Ana Castela ganhou espaço na programação da Globo

Uma das propostas em avaliação é a realização de um programa musical dedicado ao sertanejo. A desenvoltura da artista diante das câmeras também chamou a atenção de profissionais do SBT durante sua participação no Teleton, no início de novembro. As informações sobre as negociações com a cantora são da Folha de S.Paulo.

O interesse da empresa em desenvolver outros trabalhos com a cantora surgiu durante a novela Coração Acelerado. Na trama das sete, que retratou os bastidores do universo sertanejo, a jovem artista interpretou uma versão de si mesma. Seu desempenho na dramaturgia recebeu elogios nas redes sociais e motivou a emissora a estender sua participação na história para além do período inicialmente previsto.

A presença da boiadeira, como é conhecida pelo público, também teve reflexos nos índices de audiência da produção. As cenas com a cantora chegaram a elevar em até três pontos o desempenho da novela na Grande São Paulo. Agora, a Globo avalia o potencial da artista para atuar no entretenimento em uma função diferente daquela exercida na dramaturgia.

Um dos fatores que precisam ser considerados nas negociações é a disponibilidade depara assumir compromissos com a televisão. A sertaneja está entre as artistas mais requisitadas do mercado musical brasileiro e possui um dos cinco maiores cachês do país. Cada apresentação da cantora custa pelo menos R$ 700 mil.

Em agosto, Ana Castela sinalizou que estava conversando com apara outra novela. “Ainda não [não tem nada certo], mas já falei com o pessoal da Globo, quem sabe eu participo de outra novela, né? Mas por causa da minha agenda de shows, não consigo estar totalmente presente. Então, seria algo como foi dessa última vez: faz umas aparições, some um pouco e depois volta”, disse a cantora sobre uma nova carreira na emissora.