Reprodução/Internet Globo confirmou a estreia de Avenida Brasil 2 para 25 de janeiro

A Globo confirmou a estreia de Avenida Brasil 2 para 25 de janeiro de 2027. A continuação da novela de João Emanuel Carneiro entrará no ar em uma segunda-feira, feriado municipal do aniversário de São Paulo. A empresa manteve a data inicialmente prevista, após avaliar a possibilidade de antecipar o lançamento da produção em uma semana, para o dia 18.

Segundo apuração da coluna, a direção danão havia considerado o feriado ao estabelecer o calendário. A preocupação envolvia uma possível redução do consumo de televisão na região, responsável por mais de um quarto do Painel Nacional de Televisão do Ibope. A antecipação enfrentava resistência da equipe de Quem Ama Cuida, que perderia seis capítulos da reta final.

Como será a história de Avenida Brasil 2?

Com a data de estreia definida, aterá um painel dedicado ao universo de Avenida Brasil (2012) durante a CCXP, marcada para os dias 3 a 6 de dezembro. A apresentação servirá para divulgar a continuação da história, que terá o retorno de personagens conhecidos e a chegada de novos moradores ao bairro do Divino.

A sequência se passa 14 anos depois dos acontecimentos da novela original e acompanha o retorno de Carminha (Adriana Esteves) ao convívio da família de Tufão (Murilo Benício). Após cumprir pena na prisão, a personagem passa a ser reconhecida por seu trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade. Sua tentativa de reaproximação, especialmente com a filha Agatha (Karol Lannes), desperta desconfianças sobre suas verdadeiras intenções.

Nina (Débora Falabella) também estará envolvida nos conflitos provocados pela volta de Carminha. Entre as novidades, Renan Vitória (Thomás Aquino), uma liderança em ascensão no Divino, desenvolverá uma relação marcada por disputas de influência com a personagem. A história ainda apresentará Salomé (Thalita Carauta) e Jade (Jéssica Ellen), jovem que deseja estudar engenharia genética nos Estados Unidos e deixar um relacionamento tóxico.

marca a retomada da parceria entre João Emanuel Carneiro e o diretor artístico Ricardo Waddington. A produção dos Estúdios Globo terá direção geral de Henrique Sauer e contará com Cauã Reymond, Eliane Giardini, Marcos Caruso, Karine Teles e Juliano Cazarré no elenco. A novela substituirá Quem Ama Cuida na faixa das 21h da Globo.