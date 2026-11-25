Reprodução/Internet Cariúcha negou os rumores de que estaria prestes a deixar a RedeTV!

Cariúcha resolveu se manifestar após ser surpreendida por rumores de que estaria deixando a RedeTV!. Há quase oito meses à frente do Superpop, a apresentadora negou qualquer possibilidade de saída e afirmou que a própria direção da emissora já entrou em contato para esclarecer a situação.

A comunicadora demonstrou irritação com a circulação das informações e criticou veículos que, segundo ela, divulgam notícias falsas para conseguir audiência e cliques. “Podem ficar tranquilos, vou continuar à frente do meu programa. A direção da RedeTV! já me procurou para dizer que isso não é verdade”, garantiu em conversa com o Metrópoles.

Cariúcha recebeu pedidos para retornar ao SBT

A apresentadora também afirmou que segue empenhada em melhorar seu trabalho e entregar cada vez mais ao público.ainda demonstrou gratidão pela oportunidade recebida na emissora e deixou claro que não pensa em encerrar essa parceria tão cedo. “Quero estar bem velhinha fazendo o meu programa”, declarou ao falar sobre seus planos para o futuro.

Cariúcha, revelada no Fofocalizando, esteve recentemente no Teleton 2026, voltando à sua antiga emissora, o SBT. Nas redes sociais, diversos comentários pediram para que ela retornasse para a emissora. Em seu perfil, a apresentadora fez posts em colaboração com a antiga emissora e até com o programa Viva a Noite, já que dividiu palco com Luís Ricardo na maratona do bem.

Ela também segue participando de coletivas de imprensa de séries do Globoplay, sendo convidada da própria plataforma, que aposta na força de Cariúcha com o público das redes sociais e em seu poder de viralizar e render memes.

Em janeiro, a apresentadora falou sobre o comando do programa na emissora. “Eu sempre tive um sonho de ter meu próprio programa. E sempre pedi isso a Jesus e sabia que estava perto. Obrigada, Jesus, por tudo, sem ti nada sou!”, escreveu. A artista mencionou a apresentadora Oprah Winfrey. “Obrigada, Oprah, por trazer representatividade e nos fazer sonhar”, declarou.

Em entrevista para o Leo Dias, Cariúcha sinalizou que não foi pelo dinheiro. "Não foi o dinheiro, foi a oportunidade de ter um programa só meu. Se fosse para ganhar menos ou igual, eu iria [para a RedeTV!] do mesmo jeito. Porque é meu sonho ter o meu próprio programa. Até de graça eu iria!", disse.