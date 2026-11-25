Reprodução/Internet A Força do Querer ganhará sua segunda reprise em 7 de dezembro

A novela A Força do Querer (2017), escrita por Gloria Perez, ganhará sua segunda reprise a partir de 7 de dezembro. A produção substituirá Amor à Vida (2013) na programação do Globoplay Novelas, canal que sucedeu o Viva (2010-2024) na TV por assinatura. Os capítulos serão exibidos diariamente, às 22h40, com reapresentações às 16h30 e maratona semanal aos domingos. Desta vez, a história da Globo será transmitida na íntegra.

Quando A Força do Querer foi reprisada pela primeira vez?

Originalmente exibida pela Globo entre 3 de abril e 20 de outubro de 2017, A Força do Querer teve 172 capítulos. A produção ocupou a faixa das nove, entre A Lei do Amor (2016) e O Outro Lado do Paraíso (2017). O elenco contou com nomes como Juliana Paes, Emilio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A primeira reprise de A Força do Querer aconteceu entre 21 de setembro de 2020 e 12 de março de 2021. Na ocasião, a Globo apresentou uma edição especial com 149 capítulos, em substituição a Fina Estampa (2011). A mudança ocorreu após a interrupção das gravações de Amor de Mãe (2019), provocada pela crise sanitária, que adiou a conclusão da novela para 2021.

Durante a reta final da reapresentação,dividiu espaço na programação com resumos da primeira parte de Amor de Mãe. A exibição conjunta ocorreu entre 1º e 13 de março de 2021. Na época, a emissora adotou a estratégia para preparar o retorno dos capítulos inéditos da história de Manuela Dias, que voltou à faixa das nove em 15 de março.

O anúncio daquela reprise também provocou uma disputa judicial. Fabiana Escobar, autora do livro que inspirou a personagem Bibi Perigosa, apresentou uma petição para tentar impedir a reapresentação. Ela alegou que a emissora não havia cumprido pagamentos contratuais relacionados à exibição internacional da novela. A reclamação estava ligada a outra ação, apresentada em 2018, na qual solicitava indenização de R$ 500 mil.

A Força do Querer acompanha três mulheres com personalidades e objetivos diferentes. Bibi (Juliana Paes) abandona a faculdade de Direito e o relacionamento com Caio (Rodrigo Lombardi) para viver uma paixão com Rubinho (Emilio Dantas). Jeiza (Paolla Oliveira) é uma policial militar que deseja seguir carreira como lutadora de MMA. Já Ritinha (Isis Valverde) vive no Pará e acredita ter uma ligação especial com as sereias.

Os caminhos dessas personagens se cruzam por causa de relacionamentos e conflitos familiares. Bibi acaba envolvida com o tráfico de drogas após as atividades criminosas de Rubinho e passa a ser conhecida como Bibi Perigosa. Jeiza investiga os crimes do casal e prende o traficante. Enquanto isso, Ritinha abandona Zeca (Marco Pigossi) para fugir com Ruy (Fiuk), desencadeando novos conflitos amorosos.

Além dessas histórias, A Força do Querer aborda identidade de gênero por meio de Ivan (Carol Duarte), jovem que enfrenta dificuldades na relação com a mãe, Joyce (Maria Fernanda Cândido), durante seu processo de transição. A novela também apresenta a compulsão por jogos de Silvana (Lilia Cabral) e questões relacionadas ao desafio Baleia Azul.