Reprodução/Internet Sandra Coutinho, repórter da Globo, revela paralisia facial e temor de sequelas permanentes

A jornalista Sandra Coutinho, correspondente da Globo em Nova York, revelou que enfrenta uma paralisia facial desde agosto. Diagnosticada com paralisia de Bell, ela perdeu parcialmente os movimentos do lado esquerdo do rosto e passou a temer que a alteração fosse permanente. Em entrevista à revista Marie Claire, a repórter contou que aproveitou férias previamente marcadas no Brasil para procurar atendimento médico e iniciar o tratamento.

A correspondente explicou que os primeiros sintomas provocaram preocupação, principalmente porque sua profissão exige exposição diante das câmeras. “O lado esquerdo do meu rosto ficou parcialmente paralisado”, contou. Na entrevista,também revelou qual foi sua maior preocupação ao receber o diagnóstico.

Sandra Coutinho relata tratamento contra paralisia facial

“Os sintomas são muito assustadores. Ainda mais para quem usa o rosto como ferramenta de trabalho. O maior temor é que nunca volte ao normal”, afirmou. A paralisia de Bell provoca perda súbita de movimentos em um dos lados do rosto. Trata-se de uma paralisia facial periférica cuja causa exata não é identificada. A condição pode comprometer as expressões faciais e atinge homens e mulheres em proporções semelhantes.

Após buscar atendimento médico, Sandra Coutinho iniciou um tratamento multidisciplinar. Segundo relato da correspondente da Globo, os cuidados envolvem sessões de fisioterapia e aplicações de vitamina B12, prescritas com o objetivo de auxiliar a recuperação do nervo facial. A jornalista destacou que o processo exige tempo e que precisou adaptar suas expectativas ao ritmo de recuperação do organismo.

“A chave da recuperação é uma combinação de fisioterapia e paciência. No mundo do imediatismo em que vivemos hoje, queremos tudo para ontem. Mas o corpo tem o tempo dele. Então é preciso ter paciência”, declarou. O tratamento da paralisia de Bell depende de avaliação médica. As medidas adotadas variam conforme o quadro clínico, e a recuperação dos movimentos faciais pode ocorrer de forma gradual. “Achar que a gente controla alguma coisa é pura ilusão”, afirmou.

Segundo Carolina Braga, neurologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, o diagnóstico exige avaliação médica para descartar outras doenças que podem provocar sintomas semelhantes. “Na paralisia de Bell, o diagnóstico é por exclusão", disse.

"Antes de dar esse nome, é preciso ter certeza de que não é um AVC, uma infecção como o herpes-zóster, um tumor ou um trauma. No caso típico, o exame neurológico basta. Ressonância, exames de sangue ou eletroneuromiografia são indicados quando algo foge do padrão”, explica.

De acordo com a neurologista, o tratamento mais comum consiste na administração de corticoide oral nas primeiras 72 horas após o início dos sintomas. “De forma comprovada, ele aumenta a chance de recuperação completa do nervo. Por isso, quanto antes o paciente procurar atendimento médico, melhor".