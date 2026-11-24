Reprodução/Internet CNN Brasil nega crise após demitir 16 profissionais

A CNN Brasil viveu um "dia difícil" nesta segunda-feira (23) -- são palavras de Virgílio Abranches, vice-presidente do canal de notícias. A emissora decidiu fazer o desligamento de 16 colaboradores, majoritariamente alocados no departamento de soft news da empresa, que produz programas majoritariamente levados ao ar nos finais de semana. O executivo, no entanto, rechaça a hipótese de uma crise na operação da marca e ressalta que a empresa fará investimentos em 2027.

Abranches, segundo apurou a reportagem da coluna, fez um extenso discurso aos colaboradores que permaneceram no canal de notícias depois dos cortes. O chefão dagarantiu que os desligamentos fazem parte de uma mudança de rota pontual "para que a rede esteja preparada para o cenário econômico em que o país viverá em 2027". A emissora quer seguir operando no azul e, para isso, fará uma série de outras adequações ao longo das próximas semanas.

Em sua conversa com os colaboradores, o vice-presidente de conteúdo, operações e jornalismo dafalou sobre as metas do canal de notícias para o próximo ano. "A concorrência será muito desafiadora. Todos nós sabemos que o nosso principal concorrente de notícias, a GloboNews, está se preparando para tentar reconquistar o espaço que perdeu, em grande parte para a CNN Brasil, em 2026", constatou o executivo.

Projeto de rádio está entre os investimentos para 2027

"Desta forma, decidimos fortalecer aquilo que é a essência do nosso DNA: a cobertura dos temas de hard news. Nós vamos concentrar nosso foco editorial em política, economia, internacional, agro e infraestrutura. A grade dos canais será mantida, e não haverá redução das horas de programação ao vivo", prosseguiu, em resposta aos boatos de que a Novus Mídia enxugaria a programação da CNN Brasil e do CNN Money.

De acordo com Virgílio Abranches, a emissora promoverá uma série de investimentos no próximo ano, se firmando como uma distribuidora de conteúdo, fugindo da imagem de ser apenas um canal de televisão. "Estamos realocando parte do nosso time para o projeto da rádio, que será uma das principais novidades da CNN Brasil em 2027. ⁠Há novas frentes de negócio e produtos em desenvolvimento. Estamos preparando a CNN para distribuir conteúdo em mais formatos", afirmou.

"Hoje é um dia difícil. Eu quero deixar claro que os colegas afetados estão recebendo todo o nosso apoio nesse momento difícil. E, por fim, eu quero reconhecer que os prêmios e os resultados de audiência conquistados neste ano são fruto do trabalho de cada um de vocês aqui, e daqueles que infelizmente deixaram de fazer parte da CNN Brasil hoje", concluiu o executivo.