Reprodução/Internet Band perdeu contrato que garantia seis horas de programação religiosa

A Band já definiu parte da estratégia para preencher o espaço deixado pela Igreja Universal do Reino de Deus na programação da madrugada. Sem o contrato que garantia seis horas de conteúdo religioso, a emissora vai recorrer a atrações de diferentes canais do próprio Grupo Bandeirantes e até colocar uma reprise do Melhor da Tarde em um horário bastante incomum: às 4h da manhã.

A mudança aparece na grade prevista para a próxima semana. A partir das 2h, a emissora vai alternar programas da Newco, empresa do grupo responsável por canais como BandSports, Arte1 e Sabor & Arte. Entre as atrações selecionadas estão o talk show gastronômico Dose Dupla, o programa de arquitetura Estilo Arte1, os tutoriais de receitas de Jantar o Quê? e a atração automobilística Fórmula Band.

Na sequência, às 3h, será exibida uma reapresentação do Jornal da Band. Às 4h, entra a reprise do programa comandado por Leo Dias e Chris Flores. Depois, a partir das 5h30, a equipe da BandNews ocupará duas horas da programação. Para completar a manhã, a emissora também vai resgatar um conteúdo do Terraviva: o Dia Dia Rural, que começa às 7h30.

A saída da Universal representa um impacto financeiro importante para a emissora paulista. A parceria, encerrada após uma comunicação feita há cerca de 20 dias, rendia aproximadamente R$ 4 milhões à emissora, segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo. A instituição religiosa teria decidido reduzir os investimentos na televisão aberta para concentrar seus recursos em plataformas digitais.

Show da Fé segue garantido no horário nobre

A perda financeira se soma às dificuldades enfrentadas pela emissora com o mercado de apostas esportivas. A Band também havia apostado nesse segmento comercial, chegando a fechar acordos de naming rights. Um exemplo é o Jogo Aberto, apresentado por Renata Fan, que passou a incorporar o nome da empresa Novibet ao título.

Apesar do fim do acordo da Band com a Universal, outra parceria religiosa segue mantida no canal. O Show da Fé, comandado por R. R. Soares, continua confirmado na programação até junho de 2027. A atração da Igreja Internacional da Graça de Deus ocupa cerca de 55 minutos da grade em pleno horário nobre.