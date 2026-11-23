Reprodução/Internet Luciana Gimenez fica sem programa na Band após emissora enfrentar problema financeiro

A Band cancelou o programa que planejava lançar com Luciana Gimenez em 2027. O projeto esbarrou na falta de patrocinadores dispostos a investir na atração em um cenário de incerteza no mercado publicitário. A negociação, porém, não havia resultado na assinatura de um contrato. A emissora enfrenta dificuldades para fechar acordos comerciais para a programação do próximo ano e já fez cortes.

A saída do executivo Kaká Marques datambém pesou no encerramento do projeto. Ele conduzia as conversas com Luciana Gimenez e tentava viabilizar a contratação da apresentadora para o horário nobre. Os dois já haviam trabalhado juntos na RedeTV!, emissora em que ela comandou atrações como Superpop, Mega-Senha e Luciana By Night. A informação é da Folha de S.Paulo.

O projeto combinaria elementos de programa de auditório e de reality show. A Band previa gravar a atração em temporadas, uma proposta que se encaixava nos planos de Gimenez de manter uma rotina menos intensa na televisão. A emissora pretendia usar o formato para reforçar sua programação noturna.

Carreira de Luciana Gimenez

Luciana Gimenez deixou a RedeTV! em janeiro de 2026. O contrato da apresentadora previa sua permanência na emissora até o fim de 2027, mas o canal antecipou o encerramento do vínculo para reduzir despesas. Na época, a comunicadora escreveu um longo texto de despedida.

A comunicadora destacou que permaneceu no programa por se sentir acolhida e respeitada. “Fiquei porque o SuperPop me acolheu. Porque a RedeTV! acreditou em mim, me deu espaço, liberdade e voz. Porque esse programa cresceu comigo e eu cresci com ele”, afirmou.

“Tenho orgulho do que construímos. Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada”, declarou sobre a saída da RedeTV!.

O canal também se pronunciou sobre o desligamento. "Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do SuperPop e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!", disse a empresa.

"A emissora agradece profundamente a contribuição de Luciana Gimenez ao longo desses 25 anos, reconhecendo sua importância na história da RedeTV! e desejando pleno êxito em seus novos projetos e desafios profissionais".