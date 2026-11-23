Reprodução/Internet Túnel do Amor foi cancelado pela Globo após audiência abaixo das expectativas

A Globo decidiu cancelar Túnel do Amor (2022), reality de relacionamentos exibido pelo Multishow e pelo Globoplay. A atração não terá novas temporadas após registrar audiência abaixo das expectativas, especialmente nas edições de 2024 e 2025. A emissora avaliou que o formato havia encerrado seu ciclo. A última temporada permaneceu no ar até janeiro de 2026.

O programa estreou em abril de 2022, com apresentação de Marcos Mion. Na segunda temporada, lançada em 2023, Ana Clara Lima assumiu o comando e permaneceu à frente do reality nas edições seguintes.

A Globo também apostou na participação de personalidades conhecidas do público para atrair espectadores. Entre os nomes que passaram pela atração estão as ex-participantes do BBB Vanessa Lopes, Thaís Braz, Beatriz Reis e Sarah Andrade.

Mesmo com a presença de ex-BBBs, os resultados de audiência em 2024 e 2025 ficaram abaixo do esperado. A avaliação interna levou a emissora a desistir de produzir novos episódios.

Túnel do Amor reunia dez duplas de amigos com a missão de ajudar uns aos outros a encontrar um parceiro. Os participantes ficavam divididos em duas casas conectadas por um túnel. A informação é da Folha de S.Paulo.

Em cada episódio, um integrante escolhia alguém de sua própria casa para formar um casal com o amigo que estava na residência vizinha. O encontro acontecia no túnel, que funcionava como ponto de contato entre os dois grupos.

A atração surgiu como uma resposta da Globo ao interesse por realities de relacionamentos na televisão por assinatura e nas plataformas digitais. Entre as produções do mesmo segmento estavam De Férias com o Ex, Rio Shore e Soltos.

Ana Clara comentou o desafio de apresentar

Em 2025, Ana Clara falou sobre o desafio de apresentar o Túnel do Amor. "Desafio é não me meter no que está acontecendo com os participantes. A minha vontade é aconselhar e fofocar! Acho que a satisfação é o programa ser tão leve, todos sempre muito animados, é muito incrível", contou.

No mesmo ano, a comunicadora falou sobre o programa. “Túnel é maravilhoso, um projeto que eu adoro fazer. É um programa diferente, um público diferente do que a gente tem. Faço programas muito diversos, tem o Panela Quente no GNT, o Estrela da Casa na Globo, faço o Big Show durante o Big Brother, e o Túnel é diferente, é para um público mais jovem”, disse ao Metrópoles.