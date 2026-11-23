Reprodução/Internet A Dona do Pedaço estreou com 12,31 pontos na Grande São Paulo

A Dona do Pedaço decepcionou em seu primeiro capítulo: de volta ao ar em Vale a Pena Ver de Novo, o folhetim criado por Walcyr Carrasco debutou com o pior ibope de estreia das novelas da tradicional sessão de reprises da Globo nos últimos 10 anos. Com 12,31 pontos de média na Grande São Paulo, a trama foi menos assistida que suas 20 antecessoras na faixa, tendo o pior desempenho desde Cheias de Charme, que estreou com 12,0 em 19 de setembro de 2016.

Os índices prévios de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o primeiro capítulo da história protagonizada por Juliana Paes conquistou um pico de 14,21 pontos em seu momento de maior audiência, às 17h32.

Em sua faixa horária completa, entre 17h10 e 17h32, A Dona do Pedaço teve a sintonia de 25,60% dos televisores ligados na Grande São Paulo. A trama de Walcyr Carrasco não conseguiu superar a soma das plataformas de streaming, que tiveram 15,03 pontos, mas não teve dificuldades para assegurar o primeiro lugar entre as TVs abertas.

A Record, com o Cidade Alerta, anotou 6,23 pontos e liderou o pelotão das demais redes, seguida por 3,29 da Band, exibindo parte do Brasil Urgente, e 2,32 do SBT, com o Fofocalizando e a novela O Que a Vida Me Roubou. Juntos, os canais da televisão por assinatura pontuaram 1,75.

A Dona do Pedaço supera streaming na média nacional

Avenida Brasil, que antecedeu A Dona do Pedaço em Vale a Pena Ver de Novo, entrou em cartaz em 30 de março com 15,7 pontos. Até então, o primeiro capítulo menos assistido da década pertencia à Alma Gêmea, com 13,0 pontos em 29 de abril de 2024.

Na Grande São Paulo, cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos sintonizados na respectiva emissora ou programa. No Painel Nacional de Televisão, que compila os índices das 15 principais regiões metropolitanas, o primeiro capítulo de A Dona do Pedaço conquistou média de 13,91 pontos, com pico de 15,41 e share de 32,19%.

Nacionalmente, a novela criada por Walcyr Carrasco superou as plataformas de streaming (13,76) e, assim como em São Paulo, venceu a Record (4,55), SBT (1,92) e Band (1,31).