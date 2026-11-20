Reprodução/Internet Rede Massa promoveu cortes nas cinco emissoras do Paraná

A Rede Massa aproveitou o feriadão para iniciar mais uma temporada de demissões em massa. O canal, que retransmite a programação do SBT para o Paraná, promoveu cortes em todas as suas emissoras -- além da TV Iguaçu, de Curitiba, a empresa do apresentador Ratinho é responsável por outras quatro estações em todo o estado. Os cortes mais drásticos foram na TV Tibagi, de Maringá, em que a rede demitiu jornalistas e acabou até com um jornal exibido nas manhãs.

A reportagem da coluna apurou que a demissão mais relevante é a do apresentador William Souza, que apresentava o Primeiro Impacto Maringá. O jornalístico estava no ar há quase 6 anos, desde abril de 2021, e era vice-líder de audiência em sua faixa horária.

Souza foi comunicado de seu desligamento pouco depois de sair do ar nesta quinta-feira (19), mas ainda não se manifestou sobre sua saída da Rede Massa. A versão regional do Primeiro Impacto era vista como um case de sucesso para a TV de Ratinho.

Com bom faturamento e audiência acima das expectativas, ele permaneceu no ar mesmo com a extinção da edição produzida em Curitiba, em setembro de 2024, também durante um processo de contenção de despesas do Grupo Massa. Demissões em massa são frequentes no conglomerado, que historicamente promove cortes drásticos em suas operações no segundo semestre.

Grupo Massa suspende título de capitalização

No espaço deixado pelo jornalístico, a TV Tibagi transmitirá a programação do SBT de São Paulo, como já acontecia em praticamente todas as outras emissoras da Rede Massa -- apenas a TV Naipi, de Foz do Iguaçu, continuará produzindo um telejornal local nas manhãs. Na TV Guará, de Ponta Grossa, a rede encerrou a produção do Destaque, que era o mais antigo programa local do canal. A atração, que era exibida de segunda a sexta-feira, teve sua última edição exibida hoje.

Em Curitiba, foram 17 profissionais demitidos nesta quinta-feira -- entre eles, um importante produtor do Tribuna da Massa, carro-chefe do telejornalismo da TV de Ratinho. O Grupo Massa também suspendeu indefinidamente o Massa Prêmios, que era um título de capitalização criado pela empresa: por apenas R$ 1,99, explicados ao público como uma "filantropia premiável", a empresa vendia números da sorte para sorteios que davam prêmios entre R$ 500 e R$ 100 mil.

No momento da publicação do texto, o site do Massa Prêmios já havia sido desmontado. A página seguia no ar, mas sem permitir novas aquisições e com as imagens e links removidos. Parte do dinheiro embolsado pelo conglomerado com o título de capitalização era doado para a Casa Ronald McDonald, organização sem fins lucrativos que oferece hospedagem, alimentação e apoio gratuito para crianças e adolescentes em tratamento médico, especialmente contra o câncer.

Além do corte do projeto de "filantropia premiável" e de mudanças nas cinco emissoras de televisão, o Grupo Massa já havia promovido um passaralho na Massa FM, rede de rádios controlada pelo conglomerado. A reportagem da coluna tentou contato com a agência terceirizada responsável pela comunicação do Grupo Massa para ter um posicionamento sobre os cortes, mas recebeu como resposta um aviso de que a empresa também foi cortada pelo conglomerado.

Duas horas depois da publicação da versão original deste texto, às 17h, o Grupo Massa voltou a promover cortes drásticos em sua operação. Em Curitiba, a rede definiu que não terá mais programação ao vivo aos sábados: para poupar custos, o jornalístico Tribuna da Massa e a revista eletrônica Giro da Massa passarão a ter edições gravadas com antecedência, nas tardes de sexta-feira. Ambos os programas tem performance residual, na casa do 0 ponto de audiência.

Na TV Naipi, de Foz do Iguaçu, a emissora demitiu o âncora Rodrigo Licurgo, que apresentava a única versão do Primeiro Impacto que ainda não foi tirada do ar. Ele será substituído por Amanda Gomes, remanejada do Tá na Hora, que até então era exibido ao vivo na faixa das 18h. A partir desta sexta-feira (20), o formato será gravado por volta das 14h, e contará com a apresentação do político Flávio Ferrari, que também comanda a versão do Tribuna da Massa feita na regional.