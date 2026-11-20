Reprodução/Internet Globo mantém Conversa com Bial em 2027 após mudança de formato

A Globo decidiu manter o Conversa com Bial na programação de 2027 após mudar o formato do programa em 2026. A equipe da atração comandada por Pedro Bial já recebeu a confirmação da continuidade. A direção da emissora avaliou de forma positiva os resultados comerciais e de audiência da temporada. Os detalhes da próxima edição ainda não foram divulgados.

A temporada teve média de 8,6 pontos na Grande São Paulo ao longo de 12 episódios. A praça é a mais importante para o mercado publicitário. A informação sobre a permanência do programa na grade saiu na última terça-feira (17). Fellipe Awi dirige a atração, que tem direção artística de Gian Carlo Bellotti. A informação é do O Globo.

O programa passou a ir ao ar uma vez por semana, às terças-feiras, em um horário mais cedo do que o habitual. A temporada estreou em julho com uma entrevista de Fernanda Torres. Ao longo dos episódios, Pedro Bial também recebeu Faustão, Wagner Moura, Maria Bethânia, Anitta, Paulo Vieira, Tony Ramos e Betty Faria.

Programa da Globo

Murilo Benício e Adriana Esteves foram os convidados do último episódio, exibido em 22 de setembro. Na entrevista que encerrou a temporada, os atores relembraram Avenida Brasil (2012), novela em que trabalharam juntos. A conversa antecipou detalhes da volta da história à programação da, que prevê a estreia da continuação para janeiro de 2027.

Criado em 2017, o Conversa com Bial estreou em 2 de maio daquele ano. O formato reúne convidados e plateia para conversas sobre diferentes assuntos. Em 2024, o comunicador comemorou os anos no ar.

"É sempre uma renovação, se a gente acreditar que fez alguma coisa, para. É me manter em movimento, fico sempre tentando fazer melhor. Reconheço, ganho alguma confiança por ter feito, mas estou sempre desafiado pelo que não fiz", disse Pedro Bial.

O jornalista veterano destacou que sempre procura melhorar. "Cada ano temos que fazer melhor, diferente, reconhecer o que está mudando no mundo e se adaptar", afirmou. O formato foi indicado a Melhor Programa pelo Troféu APCA em 2018. No mesmo ano, a atração venceu o Prêmio Estúdios Globo como a Melhor Pauta de Variedades.