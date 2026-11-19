Reprodução/Internet Globo contrata Rafael Bergman para diretoria financeira

A Globo anunciou nesta terça-feira (17) a contratação de Rafael Bergman para assumir a diretoria de Finanças e Serviços Compartilhados (CSC) no lugar de Manuel Belmar. O executivo chega à empresa nesta quarta-feira (18). Até 2 de fevereiro de 2027, os dois trabalharão juntos nas áreas de estratégia e operações. Belmar deverá integrar o Conselho de Administração do Grupo Globo em 2027.

“O legado de Belmar está presente em muitas das conquistas que nos trouxeram até aqui e seguirá sendo parte importante da nossa trajetória. Para o próximo ciclo, seguimos fazendo escolhas que fortalecem nossa estratégia", disse Paulo Marinho.

"Finanças e CSC têm um papel fundamental nessa agenda, apoiando a evolução do nosso modelo operacional, a integração dos negócios e as decisões de investimento, com disciplina financeira, foco em performance e criação de valor sustentável”, declarou o diretor-presidente da Globo.

Currículo de Rafael Bergman

Com 30 anos de experiência em finanças e estratégia, Bergman é formado em economia pela PUC-Rio e tem mestrado em finanças pela London Business School. Trabalhou na Shell no Brasil, no Reino Unido e na Holanda. Nos últimos 15 anos, no Grupo Cosan, ocupou a diretoria financeira da holding, da Comgás, da Compass, da Rumo e da Raízen. Também liderou áreas de operações e estratégia.

“Estou muito feliz e honrado em me unir à, uma empresa de forte conexão com o público e tão relevante para o nosso país. Novos hábitos de consumo, evoluções tecnológicas e novos modelos de negócio estão redefinindo a indústria de mídia e comunicação nesse momento, e isso nos traz desafios importantes, mas sobretudo oportunidades extraordinárias.

Espero contribuir estrategicamente para que a empresa faça as melhores escolhas para continuar inovando e crescendo de forma sustentável”, disse Rafael. No Grupo Globo desde 2003, Manuel Belmar passou pela tesouraria da Infoglobo e pela diretoria financeira, de gestão e de operações da Globosat.

No programa Uma Só Globo, liderou a equipe responsável pelo modelo de relacionamento direto com o consumidor. Também comandou a diretoria de Produtos Digitais. À frente de Finanças, trabalhou no controle de custos, na análise de aquisições e na gestão da agenda ESG.

Manuel manifestou há dois anos o desejo de encerrar sua trajetória executiva na Globo e, desde então, ajudou a planejar a transição, anunciada há dois meses. “A contribuição de Belmar nos últimos anos, os resultados alcançados e sua profunda visão do negócio e da empresa vão ser fundamentais no Conselho de Administração do Grupo Globo e na nossa estratégia de futuro e de crescimento”, afirmou João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo.