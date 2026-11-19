Reprodução/Internet Black Friday derruba investimentos em publicidade na TV e acende alerta nas emissoras

As emissoras de televisão registraram uma queda de 19,5% nos investimentos publicitários relacionados à Black Friday de 2026. Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! enfrentam uma redução nas verbas destinadas aos comerciais da campanha, uma das principais datas do varejo. O resultado preocupa as redes nacionais, que também acompanham os efeitos da retração sobre as negociações comerciais para o Natal.

Segundo a Folha de S.Paulo, um levantamento da Tunad, empresa de inteligência de mídia e dados, identificou investimentos de R$ 75,08 milhões em publicidade televisiva. No mesmo período de 2025, o valor havia alcançado R$ 93,26 milhões. A diferença representa uma redução de R$ 18,18 milhões na movimentação comercial relacionada à data.

Empresas que mais investiram nas emissoras durante a Black Friday

Apesar da queda geral, os cinco maiores anunciantes aumentaram seus investimentos conjuntos de R$ 42,1 milhões para R$ 54,9 milhões. Com isso, a participação dessas empresas no total de publicidade da Black Friday passou de 45% para 73%. Os números mostram uma concentração dos recursos em um grupo menor de marcas, enquanto o mercado registrou retração.

A Sky liderou o ranking de anunciantes, com investimento estimado em R$ 36,3 milhões, equivalente a aproximadamente 48% do total movimentado em comerciais de televisão. O valor superou em mais de três vezes o investimento do Mercado Livre, segundo colocado. Fiat, Amazon e Nissan completaram a lista das cinco empresas que mais destinaram recursos à publicidade televisiva no período analisado.

A presença de duas montadoras entre os maiores investidores também chamou a atenção da Tunad. "Ver duas montadoras se posicionando entre os cinco maiores anunciantes da Black Friday mostra uma alteração do padrão ‘varejo eletro’ do evento", afirmou Ricardo Monteiro, diretor de operações da empresa. O levantamento identificou ainda 633 mil buscas pelo termo Black Friday no Google até quinta-feira (12), queda de 3,5% em relação ao mesmo período de 2025.

O executivo relacionou a redução dos investimentos televisivos ao menor interesse registrado nas pesquisas digitais. "Os dados mostram que a TV linear atua como o grande catalisador do ecossistema digital na Black Friday: quando a presença na TV recua, o interesse do público esfria. A consistência na tela é indispensável para quem deseja liderar a mente e as buscas do consumidor", pontuou.

As principais emissoras de televisão do país temem que a redução das verbas publicitárias continue no Natal, em meio à queda de arrecadação atribuída à proibição das bets no Brasil.