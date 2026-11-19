Reprodução/Internet Record demitiu Detto Costa nesta terça-feira (17), após 22 anos

A Record demitiu nesta terça-feira (17) Detto Costa, diretor de criação artística da emissora desde 2004. O desligamento encerra uma passagem de 22 anos pelo canal e faz parte de uma série de cortes que a empresa iniciou na semana passada para reduzir despesas. Antes de chegar ao canal paulista, ele dirigiu atrações de Faustão e Silvio Santos (1930-2024).

A trajetória de Detto Costa na televisão

Costa perdeu atribuições nos últimos anos à medida que a Record reduziu a produção própria de entretenimento. Hoje, produtoras terceirizadas respondem por quase todas as atrações da linha de shows do canal, entre elas A Fazenda. A emissora adotou esse modelo para reduzir os custos e tem priorizado o desligamento de profissionais com salários mais altos.

Detto Costa começou a carreira nos anos 1960, na TV Tupi (1950-1980). Silvio Santos o contratou em 1971, e os dois trabalharam juntos durante 16 anos. No Programa Silvio Santos, Costa dirigiu o quadro Cidade Contra Cidade e criou o formato de Namoro na TV. A parceria terminou em 1987, quando o diretor se transferiu para a Globo.

Na Globo, Detto Costa foi diretor-geral do Domingão do Faustão por uma década. Criou quadros como Sexolândia e Arquivo Confidencial, além do Melhores do Ano, concebido para disputar espaço com o Troféu Imprensa, do SBT. Em 1999, a direção da emissora o chamou para implantar e dirigir o Gente Inocente. Ele comandou o programa até 2001.

Foco em salários elevados

Em 2004, três anos depois de deixar o comando do Gente Inocente, Detto Costa saiu da Globo e assumiu a diretoria de criação da. Ao longo da passagem pela emissora, ele participou da concepção de programas como Tudo é Possível (2005-2012), Hoje em Dia, Domingo Espetacular, O Melhor do Brasil (2005-2014), Balanço Geral e Programa do Gugu (2009-2013).

A Record iniciou os cortes no jornalismo de São Paulo na quarta-feira (11). Os desligamentos atingiram chefes e editores do Domingo Espetacular e do Jornal da Record, além de um repórter do Fala Brasil. Os profissionais dispensados tinham remunerações consideradas elevadas para os padrões atuais da empresa.

A estratégia prevê cortes pontuais, em vez de uma redução simultânea de grande parte das equipes. A previsão é que o processo alcance outros departamentos até janeiro de 2027, dentro do plano de redução de despesas da emissora.