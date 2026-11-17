Reprodução/Internet Record tem redação do Cidade Alerta danificada por chuva

A noite de domingo (15) foi marcada por uma grande correria nos bastidores da Record: a sede da emissora, localizada no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, foi seriamente danificada pela forte tempestade que atingiu a cidade. O maior estrago foi na redação do Cidade Alerta, jornalístico policial exibido pelo canal nos finais de tarde. Parte do forro do teto do local despencou, danificando computadores e pertences de funcionários em suas baias de trabalho.

A reportagem da coluna apurou que, apesar do susto, ninguém se feriu. Apesar de ter programação ao vivo na faixa horária do incidente, os colaboradores que atuam no Domingo Espetacular trabalharam em outra área da rede, não afetada pela tempestade -- e a equipe de produção do Cidade Alerta não dá expediente aos domingos, muito por conta do horário tardio em que o programa chega ao fim aos sábados, não raramente ultrapassando a faixa das 23h.

O ambiente foi imediatamente isolado pela equipe de brigadistas da. A primeira apuração interna indica que os danos foram superficiais, provocados por uma infiltração, mas que não há risco do teto em si desabar. O time de manutenção predial da emissora já atua na recuperação da área.

Enquanto isso, o Cidade Alerta teve a sua equipe de produção deslocada para outra área nas dependências do canal na capital paulista. Procurada pela coluna, a Record não se manifestou até a publicação deste texto.

Teto no Rio de Janeiro já caiu

Em 2021, parte do teto da sede da Record, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, desabou e provocou pânico em quem estava no local. Quatro pessoas ficaram feridas, na época.

Em nota, a Record TV Rio informou que "uma parte do forro dos estúdios desabou. Todos os colaboradores foram retirados em segurança e socorridos. Não houve registro de feridos graves". E disse ainda que "a estrutura foi reformada há pouco tempo devido a uma forte chuva no Rio de Janeiro. Garantida a segurança dos colaboradores, vamos agora apurar eventuais danos estruturais para recuperar o local".

Pouco tempo depois, a emissora acrescentou que "um funcionário teve um problema no dedo da mão e vai passar por uma microcirurgia de correção". E que estava "acompanhando e oferecendo apoio a todos que estavam no estúdio no momento do acidente".